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Общество

Министр энергетики: Цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в январе был связан с повышением НДС, но в течение года они могут быть подвержены инфляционной динамике, пишет ТАСС со ссылкой на заявление журналистам министра энергетики Александра Новака.

«Рост цен в январе [в пределах 1,7%] был связан с увеличением НДС. А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше - будут зависеть от конъюнктуры», - приводит издание слова министра.

По данным Росстата, в период с 1 по 9 января бензин в России подорожал на 0,3%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. Это связано с тем, что с января 2019 года повысился НДС в России с 18 до 20%. Помимо прочего, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

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