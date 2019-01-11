Российский биатлонист Александр Логинов завоевал первое золото на Кубке мира

21:55, 11 января 2019, ПАИ

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе, пишет Лента.ру со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Отмечается, что Александр Логинов преодолел дистанцию за 25 минут 59 секунд, не допустив ни одного промаха. На 2-м месте расположился норвежец Йоханнес Бе, финишировавший с отставанием в 25,2 секунды и допустивший один промах. 3-е место занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший лидеру 36,8 секунды и не промахнувшийся ни разу.

Александр Логинов принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира этого сезона.