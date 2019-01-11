0
23:00
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
21:34
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
20:18
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
20:06
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
17:55
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове
17:50
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО
17:28
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак
Еще новости
Общество

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал первое золото на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе, пишет Лента.ру со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Отмечается, что Александр Логинов преодолел дистанцию за 25 минут 59 секунд, не допустив ни одного промаха. На 2-м месте расположился норвежец Йоханнес Бе, финишировавший с отставанием в 25,2 секунды и допустивший один промах. 3-е место занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший лидеру 36,8 секунды и не промахнувшийся ни разу.

Александр Логинов принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира этого сезона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
11 января 2019
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
11 января 2019
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
11 января 2019
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
11 января 2019
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове
11 января 2019
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове 1
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО
11 января 2019
Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО 1
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак
11 января 2019
Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак 2
Уникальные занятия по минно-подрывному делу прошли на полигоне в Псковской области
11 января 2019
Уникальные занятия по минно-подрывному делу прошли на полигоне в Псковской области

Идет загрузка...