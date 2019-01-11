Участок для ведения личного подсобного хозяйства можно получить в Пыталовском районе

21:11, 11 января 2019, ПАИ

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области извещает о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, участок находится по адресу: Псковская область, Пыталовский район, СП «Утроинская волость», поселок Белорусский, улица Школьная, ориентировочной площадью 500 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в течение 30 дней с 11 января вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.

Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться каждый вторник в течение 30 календарных дней с 11 января с 9:30 до 17:30, по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33, цокольный этаж, кабинет 2, тел. 8(8112) 298-204.

Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с 11 января, с 9:00 до 18:00, по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33, в канцелярии Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, тел. 8(8112) 298-204.

Заявления, подписанные электронной подписью, должны быть оформлены в виде отдельного файла с отсоединенной электронной подписью. В случае если заявление содержит несколько вложений, каждый вложенный файл должен быть подписан электронной подписью.