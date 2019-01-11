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Общество

680-сильный электрический суперкар выпустит Audi

Компания Audi рассматривает возможность производства нового электрического суперкара, пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Autoweek.

По данным издания, серийную версию автомобиля построят на базе концептуального одноместного купе PB18 e-tron, представленного в 2018 году. При этом немецкий автопроизводитель собирается выпустить ограниченную серию из 50 машин.

О технических особенностях новинки не сообщается, однако не исключено, что серийная версия получит силовую установку, состоящую из трех электромоторов, которая может развить 680 л.с. и 830 Н·м крутящего момента. Суперкар в таком исполнении способен разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды.

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