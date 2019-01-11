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Общество

Президент США заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание Forbes,

Большая часть средств — около $20 млн — была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке. Объект был продан за $900 млн, при это Трамп владел долей 4% в этом комплексе. Кроме того, политик заработал около $5,5 млн от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. Он владел этой собственность наполовину с бизнесменом Филом Раффином.

При этом в октябре одну из квартир в этой башне приобрел человек, которой указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. Издание полагает, что эта сделка могла быть заключена в нарушение обещания одного и юристов Трампа, который до вступления республиканца в должность пообещал, что во время президентства миллиардера не будут совершаться новые внешние сделки.

По подсчетам Forbes, сейчас Трамп владеет недвижимостью на сумму около $437 млн.

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