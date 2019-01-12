А ты записался в урбанисты?

10:59, 12 января 2019, ПАИ

Пятничным вечером 11 января, аккурат после рабочего дня, в Пскове объявили о запуске регионального сообщества всероссийского проекта «Городские реновации». На встречу «первого молодёжного урбанистического движения в Псковской области» пришли ровно 15 человек (без учёта организаторов) – в основном студенты.

Анонс встречи за пару дней до на своей странице в Facebook опубликовала член регионального Молодёжного парламента, региональный руководитель проекта Елизавета Подтёлкова. Первую минуту славы девушка получила ещё осенью 2017 года, когда то ли в шутку, то ли всерьёз решила создать в Instagram страницу pskov_za в поддержку только пришедшего на пост врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сейчас этот аккаунт пустует, все восторженные посты удалены, а почти 1,5 тысячи подписчиков ни во что не конвертировались. Возможно, площадка зачищена как раз под «Городские реновации».

У себя на страничке Елизавета уточняла, что «Городские реновации» – «это команда молодых архитекторов и урбанистов, дизайнеров и управленцев, социологов и пиарщиков, активистов и опытных наставников, которым присущи креативность, добрая воля, а, главное, желание собственными силами изменять облик дворов и общественных пространств».

Дальше под меткой «важно» шёл многозначительный, но довольно расплывчатый слоган: «Мы формируем среду через смыслы, а смыслы через среду». А затем пояснение: «Мы будем заниматься не только проектированием, но и наполнять территории событиями, проводить арт-форумы, обучаться и просто креативить». Так-то вот.

На собрание псковских урбанистов и сочувствующих в проектный офис #Команды2018 разрешалось приходить только после предварительной заявки в виде звонка или сообщения в адрес Елизаветы Подтёлковой. Но в итоге никакого «фэйсконтроля» на входе не было, фамилии не сверяли, неугодных не выталкивали.

В начале седьмого стало понятно, что все, кто считает себя урбанистом, уже здесь и можно начинать. «Думаю, все уже знают нашумевший девиз про среду и смыслы. Так вот, среда — архитектурное направление, смыслы — событийное направление. Мы за то, чтобы территории направлялись смыслами и событиями, то есть, прежде чем делать проект, для начала мы беседуем с людьми и узнаем, что для них значит эта территория, какие зоны им нужнее. Делать мы собираемся не только проекты, но и смыслы, то есть мероприятия», - пояснила Елизавета за девиз, который «нашумел» в псковском Facebook на пару десятков комментариев.

Региональный руководитель проекта рассказала, что движение намерено дружить с ПсковГУ, потому что «молодые ребята готовы творить, и у них есть интересные идеи». Тут же Елизавета предусмотрительно вспомнила об опытных наставниках, которые необходимы «для исправления ошибок», и об активистах (читай градозащитниках), «которые бы опускали нас на землю». Никого, кажется, не обидела.

Со временем псковские урбанисты намерены организовать в Пскове масштабный тематический слёт, на который уже пообещали пригласить широко известного в узких кругах создателя и руководителя федеральной дирекции «Городских реноваций» Олега Зарю и столичных архитекторов. Но лучше бы, конечно, одного Илью Варламова выписали и не в рамках форума, а просто погулять с фотоаппаратами и блокнотами по Пскову. Одна такая «экскурсия» заменит десяток форумов.

Для реализации полезных дел Елизавета предложила «не напрягать региональный бюджет», а активнее привлекать в регион федеральные средства: «Для этого есть разные программы». «Можно работать с грантовыми конкурсами - Фонд президентских грантов, Росмолодёжь, с социально-ответственным бизнесом и частными фондами», - заявила координатор.

Участникам проекта пообещали онлайн-обучение, лекции известных людей, прокачку коммуникативных навыков, продвижение персонального бренда, опыт организации федеральных событий и федеральную команду единомышленников, потому что «всегда общаться приятнее именно с единомышленниками».

Всё это время Елизавета, которая, как выяснилось, получила архитектурное образование в колледже ПсковГУ, неплохо держалась перед аудиторией, складно говорила и главное верила в то, что произносит. Было даже похоже, что она по собственной инициативе ввязалась во всё это.

Помощник Елизаветы по «Городским реновациям» Михаил Имамутдинов, до того листавший унифицированные (проект-то всероссийский) для всех регионов слайды, сообщил, что уже идёт подготовка к подписанию трёхстороннего соглашения между администрацией Псковской области, ПсковГУ и, почему-то, общественной организацией «Студенты России».

Михаил зачитал список ожидаемых результатов, среди которых удалось уловить выстраивание диалога между муниципальной властью, гражданами и градозащитниками, снижение рисков градостроительных конфликтов, удовлетворённость граждан от принятия градостроительных решений, участие жителей в разработке проектов и обсуждении концепций.

Звучало амбициозно: не всякий губернатор способен договориться с нашими градозащитниками, а тут вчерашние студенты в рамках пока ещё не вполне внятного проекта. Да и как вяжется тезис Елизаветы про приятное общение с единомышленниками с задачей помирить всех со всеми. Псковские градостроительные дебри, коммерческие интересы, тотальная нехватка средств и вот это всё, пожалуй, кого хочешь опустят на землю.

«Ещё одна наша задача - создать дискуссионную площадку, где специалисты смогут высказываться о тех или иных проектах», - продолжил Михаил.

А вот это больше похоже на правду. Специалисты будут высказываться, а молодые люди слушать и мотать на ус, повышать свою квалификацию то есть. Как метко выразилась гостья «урбанистической вечери», студенты ПсковГУ, которые как бы дизайнеры и архитекторы, после выпускного вечера «болтаются, как … в проруби, их никто не слышит, а только говорят: «Кто ты такой? Иди отсюда!»

Слово, наконец, дали главному архитектору Псковской области Евгению Шапкину, и он пояснил, почему благие градостроительные намерения в итоге вырождаются в непрезентабельное нечто: «Концепцию придумывают не проектировщики и не архитекторы, а делают люди нетворческие. Потом на объект выходит какой-то подрядчик подешевле, и в итоге мы получаем две скамейки крестом».

«Обидно, когда вкладываются большие деньги, а в итоге они как будто проходят мимо, и получается некрасивый и ненужный городу объект» - согласилась с ним участница встречи, до того ввернувшая в дискуссию поговорку про прорубь.

Депутат Псковской гордумы, инвалид-колясочник Фёдор Постнов, неравнодушный ко всему мало-мальски градостроительно-урбанистическому, по обыкновению и, скорее всего, на всякий пожарный напал на Елизавету сотоварищи, обвинив их в некомпетентности, однако потом сменил гнев на милость и согласился наставничать над молодёжью.

Глава Общественного совета при региональном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов расшифровал урбанистическую психологию псковичей. Оказалось, что в рамках программы по формированию комфортной городской среды горожане упаковывают в свои заявки на реконструкцию дворов всё подряд: парковочные места (да побольше), детско-спортивную площадку (да побольше), зелёную зону и место для выгула собак (да побольше). Из ста заявок, что рассмотрел Алексей Кириллов, почти все оказались одинаковыми. Причём, выяснилось, что горожане не понимают разницы между детской площадкой для ребят помладше и спортивной площадкой для подростков.

«В страхе, что, если хоть что-то не упомянуть, то ничего и не будет, в заявку пихают всё. Но часто в конкретном дворе, например, это нереализуемо: тут нормы не позволяют, тут сети проходят. Я два года борюсь даже с депутатами Гордумы, объясняя, что не надо плодить детские площадки через дом. Для детей постарше вообще лучше сделать одну качественную спортивную площадку, чтобы она была местом объединения и общения ребят. Наша задача — переломить взгляд на то, что на самом деле комфортно, что на самом деле нужно. Вот парковаться во дворах, например, - совсем неправильно. Сейчас как раз тот момент, когда власть к нам повернулась лицом, а мы в телефоне сидим. Желание сделать пространство лучше есть, ему просто надо дать выплеснуться. Ведь всё безобразие и вандализм происходят из-за негативной, неудобной среды, так проявляется отношение людей к недружелюбному пространству», - своим спичем Алексей Кириллов подвёл черту под содержательными выступлениями, потому что далее опять случились эмоции Фёдора Постнова и его же надежды на лучшее завтра.

О дате нового собрания новоявленным урбанистам пока ничего не сообщили. Видимо, продолжение следует ожидать в официальной группе псковских «Городских реноваций» и на страничке Елизаветы Подтёлковой.