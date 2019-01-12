0
10:59
А ты записался в урбанисты?
10:36
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
10:06
Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией
09:19
День работника прокуратуры празднуется в России 12 января
23:00
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
21:34
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
20:18
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Еще новости
Общество

Анисьин день наступил по народному календарю

Анисьин день наступил по народному календарю 12 января. Он получил название в честь святой Анисии, жившей в III-IV веках в Греции, пишет сalend.ru.

По преданию, родители девушки рано умерли, оставив много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. Но и после этого она продолжала помогать людям — лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Существовало несколько традиционных рецептов приготовления желудков (или, как их еще называли, кендюхов). Например, их начиняли грудинкой, луком и солью, а потом жарили на огне. Популярен был вареный желудок, также фаршированный — но уже мясом с головы свиньи.

Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли».

С народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.

Именины сегодня празднуют Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
12 января 2019
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией
12 января 2019
Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией 28
День работника прокуратуры празднуется в России 12 января
12 января 2019
День работника прокуратуры празднуется в России 12 января
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
11 января 2019
Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
11 января 2019
Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
11 января 2019
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
11 января 2019
Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове
11 января 2019
Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове 1

Идет загрузка...