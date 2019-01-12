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Общество

Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией

Инсталляцию «Россия начинается здесь» из Пскова с восточного берега Великой предлагается перенести на остров гряды Хабомаи, в видимости которого проходит граница России и Японии. Такую инициативу озвучил  ИА REGNUM представитель Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Максим Быков. Он утверждает, что такая надпись уместна только на государственной границе России и должна быть обращена в сторону пограничного государства.

«Подобные надписи нередко выполняются в природном ландшафте, например на склонах гор, как в турецкой части Кипра. Вызывает удивление тот факт, что администрация города Пскова, давшая разрешение на установку надписи, не проводила никаких консультаций с МИД РФ, несмотря на то, что надпись расположена более чем в 50 км от государственной границы России с Эстонией», — заявил Максим Быков.

Отметим, инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом. В начале 2018 года она была демонтирована в преддверии ледохода. Однако затем на набережную вернулось лишь слово «Россия»: против восстановления инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по мнению которого ее нахождение в охранной зоне псковского Кремля незаконно.

6 июля 2018 года Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК. При этом он оставил в силе обеспечительные меры, заключавшиеся в запрете на установку инсталляции, до момента вступления решения в законную силу. 

ВООПИиК обжаловала решение суда по судьбе инсталляции 13 августа. Кроме того, 17 июля председатель регионального отделения организации Андрей Лебедев подал в прокуратуру Пскова заявление с жалобой на «неоднократное игнорирование и нарушение» администрацией города определения суда о принятии обеспечительных мер по делу о запрете на установку инсталляции «Россия начинается здесь». 

23 октября Псковский областной суд отклонил апелляцию. Теперь общественники из ВООПИиК намерены обжаловать решение Псковского областного суда в Верховном суде РФ.

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