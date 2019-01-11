Три фуры с польским салом и свиными шкурами задержали псковские пограничники на просёлочной дороге

11:11, 12 января 2019, ПАИ

В районе населенного пункта Альшуты Усвятского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали три грузовых автомобиля, в которых на территорию России незаконно ввезли крупную партию животноводческой продукции польского происхождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, для транспортировки груза через государственную границу водители - граждане сопредельного государства воспользовались не установленными международными путями сообщения, а малозаметной проселочной дорогой, что вызвало подозрение у пограничников.

В прицепах большегрузов марки DAF стражи границы обнаружили в общей сложности 40 тонн свиного сала и 20 тонн мороженых свиных шкур. На товаре была только маркировка страны-экспортера – Польши и страны-импортера – Узбекистана.

При этом водители автомобилей необходимые товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты предъявить не смогли. Отсутствие данных документов исключает возможность подтверждения качества и безопасности ввозимого товара.

Груз вместе с водителями и транспортными средствами был передан сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.