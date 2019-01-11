0
13:02
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
22:04
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10:29
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
00:05
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
09:00
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
19:56
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети
19:29
Сгоревший на подземной парковке «Акваполиса» в Пскове автомобиль зарегистрирован в одной из стран Прибалтики (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Три фуры с польским салом и свиными шкурами задержали псковские пограничники на просёлочной дороге

В районе населенного пункта Альшуты Усвятского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали три грузовых автомобиля, в которых на территорию России незаконно ввезли крупную партию животноводческой продукции польского происхождения.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, для транспортировки груза через государственную границу водители - граждане сопредельного государства воспользовались не установленными международными путями сообщения, а малозаметной проселочной дорогой, что вызвало подозрение у пограничников.

В прицепах большегрузов марки DAF стражи границы обнаружили в общей сложности 40 тонн свиного сала и 20 тонн мороженых свиных шкур. На товаре была только маркировка страны-экспортера – Польши и страны-импортера – Узбекистана.

При этом водители автомобилей необходимые товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты предъявить не смогли. Отсутствие данных документов исключает возможность подтверждения качества и безопасности ввозимого товара.

Груз вместе с водителями и транспортными средствами был передан сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
11 января 2019
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10 января 2019
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
09 января 2019
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе 1
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
06 января 2019
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
03 января 2019
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети
01 января 2019
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети 5
Сгоревший на подземной парковке «Акваполиса» в Пскове автомобиль зарегистрирован в одной из стран Прибалтики (ФОТО)
01 января 2019
Сгоревший на подземной парковке «Акваполиса» в Пскове автомобиль зарегистрирован в одной из стран Прибалтики (ФОТО)
Посетители кинотеатра «Мираж Синема» в Пскове, которые не смогли попасть на киносеанс из-за эвакуации, смогут вернуть деньги
01 января 2019
Посетители кинотеатра «Мираж Синема» в Пскове, которые не смогли попасть на киносеанс из-за эвакуации, смогут вернуть деньги 2

Идет загрузка...