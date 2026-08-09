Более 1,5 млн рублей потерял пскович на лжебирже

12:23, 09 августа 2026, ПАИ

Житель Псковского района лишился более полутора миллионов рублей, поверив незнакомцу в мессенджере, который предложил ему дополнительный заработок на интернет-бирже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, злоумышленник связался с молодым человеком и убедил его перевести деньги на якобы выгодных условиях. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В УМВД призвали жителей Псковской области проявлять бдительность и не поддаваться на провокационные предложения о заработке, поступающие от незнакомцев через интернет и мессенджеры.