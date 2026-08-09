Таксистов предупреждают о новой схеме мошенников

13:58, 09 августа 2026, ПАИ

В России выявлена новая схема мошенничества, нацеленная на водителей такси. Злоумышленники используют сервисы заказа такси, чтобы заполучить доступ к банковским счетам. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Преступники оформляют заказ и в комментариях пишут, что заплатят переводом на карту. После этого они звонят водителю и под видом перевода денег выманивают у него реквизиты карты и код подтверждения из СМС. Когда данные получены, мошенники заходят в мобильный банк жертвы и списывают все деньги.

Как пояснили в ведомстве, такая схема может использоваться и против других работников, которые оказывают услуги людям, например против мастеров по ремонту или курьеров.

В МВД призвали граждан никогда не сообщать собеседникам номер карты, CVC-код и другую персональную информацию.