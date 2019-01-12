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Общество

Акция «Я хочу быть в безопасности!» прошла на дорогах Бежаницкого района

На территории Бежаницкого района прошла акция «Я хочу быть в безопасности!», организаторами которой выступили сотрудники Госавтоинспекции и члены отряда юных инспекторов движения с запоминающимся названием «Юнишки».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в рамках мероприятия с автолюбителями были проведены профилактические беседы, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ребята  вручили водителям листовки и призвали их соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Водители обещали исполнить просьбы юных борцов за дорожную безопасность и быть внимательными и законопослушными участниками дорожного движения.

«Маленькие пассажиры, перевозимые с соблюдением всех требований Правил дорожного движения, получали сладкие угощения, предоставленные экспертным центром «Движение без опасности», - отметили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе со своими подопечными уверены, что подобные мероприятия  будут способствовать снижению числа  ДТП на дорогах  региона.

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