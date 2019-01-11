Экипаж «КАМАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар-2019» за наезд на зрителя

15:05, 12 января 2019, ПАИ

Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» дисквалифицирован после пятого этапа ралли «Дакар-2019» за наезд на зрителя. Как сообщается на официальном сайте команды, после старта на скоростном спецучастке на машине Андрея Каргинова вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны.

На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившихся на дюне группу людей. Один из убегавших с траектории движения грузовика зрителей споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак.

Руководство команды «КАМАЗ-мастер» заявило о том, что сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо.

Позже руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин назвал решение организаторов гонки о дисквалификации экипажа очень жестким. «Организаторы, конечно, на наше удивление, приняли очень жесткое решение – дисквалификация экипажа с гонки. Мы крайне удивлены этому решению, но здесь мы его не можем опротестовать. Или только уже после завершения ралли. Поэтому такое решение вынуждены только принимать, и дальше тремя экипажами продолжить гонку», - заявил Владимир Чагин.