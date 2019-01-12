Не паниковать призывает провалившихся под лёд псковское МЧС

15:34, 12 января 2019, ПАИ

Не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из воды, призывает МЧС провалившихся под лёд. «Необходимо широко расставить руки – это не позволит полностью уйти под лёд», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Там отметили, что первым делом нужно избавиться от всего ненужного, например, от рюкзака на спине. При этом нельзя наваливаться на край льда своим телом, поскольку лёд обычно начинает ломаться и размер места провала увеличивается.

«Правильно будет действовать следующим образом: нужно опереться локтями на лёд, попытаться закинуть одну ногу на лёд, после чего резко повернуть тело и вытащить вторую ногу. От образовавшегося провала стоит просто откатиться и далее возвращаться в сторону берега по своим же следам», - подчеркнули в МЧС.

В холодной воде стоит делать движения, направленные только на то, чтобы максимально выбраться. «Если начинать судорожно барахтаться, то это будет способствовать быстрому промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Ваша главная задача – аккуратно выбраться на лёд. Люди чаще всего тонут как раз тогда, когда начинают паниковать, пытаются забраться на лёд, ломают его под собой, быстро теряют силы», - предупредили специалисты.

«Если вы видите, как человек провалился под лёд, то ни в коем случае не стоит сразу же бросаться к нему на помощь – это частая ошибка, - заметили в МЧС. - Вы видите опасное место – приближаться к нему необдуманно не стоит – вы рискуете также оказаться в воде. Самое верное решение – попытаться вытащить человека с помощью различных предметов (палки, доски, верёвки). Если их нет, можно воспользоваться шарфом, курткой и так далее».

К месту провала нужно подходить очень аккуратно, в идеале – ползком, чтобы распределить свой вес на лёд. Подходить к месту провала и подавать руку – не лучшая идея, но если нет других путей для спасения человека, то делать это нужно также находясь в положении «лёжа» и очень аккуратно.

Первым делом спасённому человеку нужно максимально быстро оказаться в теплом помещении (дом, салон автомобиля). Если нет возможности быстро доставить человека в тёплое помещение, то он в любом случае должен снять мокрую одежду и переодеться в сухую.

«В том случае, когда вы провалились под лёд в одиночку, и рядом никого нет, нужно быстро снять одежду, попытаться её отжать и одеть обратно. Но самое главное – необходимо постоянно двигаться. До ближайшего тёплого места добирайтесь бегом (если позволяет физическая форма) или быстрым шагом, - рекомендовали в МЧС. - В любом случае, человек должен постоянно двигаться – это не даст ему замерзнуть. Далее пострадавшего нужно напоить теплыми напитками (подойдут чай, кофе) и накрыть одеялом. Разумеется, нужно переодеться».

Настоятельно не рекомендуется растирать тело снегом, спиртом и так далее – это может быть опасно. Также нельзя принимать алкоголь и интенсивно отогреваться (например, сразу принимать горячую ванну). Это может нанести вред организму.