Учёные доказали, что мужчины лучше женщин запоминают боль

15:49, 12 января 2019, ПАИ

Ученые из США по результатам экспериментов пришли к выводу, что мужчины и женщины по-разному воспринимают боль. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на публикацию в Current Biology.

Оказалось, что мужчины имеют хорошую память на болезненную реакцию организма и любая боль, перенесенная даже в раннем детстве, навсегда откладывается у них в памяти. Поэтому, считают учёные, их реакция на повторное ощущение протекает значительно острее, чем у женщин.

В опытах участвовали добровольцы и лабораторные грызуны. На первой стадии мужчин и женщин слегка прижигали горячим предметом, а потом просили оценить боль от 1 до 100. Мышей тоже прижигали и смотрели, насколько активно они отскакивают от источника боли. На следующий день эксперимент повторялся, и оценка боли у мужчин была гораздо выше предыдущей, несмотря на то, что источник болезненных ощущений не менялся. Специалисты связали это с эффектом ожидания. Мужчины хорошо помнили, что чувствовали вчера, поэтому у них срабатывало самовнушение. У женщин же этот процесс был более размытым.