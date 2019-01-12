Скончался профессор кафедры физики ПсковГУ Анатолий Верхозин

16:25, 12 января 2019, ПАИ

Скончался доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Псковского государственного университета Анатолий Верхозин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева выразила соболезнования родным, близким и коллегам профессора: «От нас ушёл человек высокообразованный и уважаемый всеми, автор множества научных работ, талантливый преподаватель. Анатолий Николаевич навсегда останется в нашей памяти как пример служения науке и людям».

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Псковского государственного университета, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы Анатолий Николаевич Верхозин родился 13 декабря 1939 года. Учился в Санкт-Петербурге и в Москве. В 1963 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Радиофизика и электроника», а в 1966 году – аспирантуру физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В аспирантские годы (1963-1967) занимался магнитооптикой ферромагнетиков на кафедре магнетизма в группе известного магнитолога, профессора Г. С. Кринчика.

С 1970 года жил и работал в Пскове. В 1970-72 годах – доцент Северо-Западного заочного политехнического института. С 1972 года – доцент (1972), профессор (1993), заведующий кафедрой физики и химии, переименованной в дальнейшем в кафедру общей физики, (1994-2015). В 1996-2004 годах - заместитель директора Псковского политехнического института (филиала) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. С 2015 года – профессор кафедры физики ПсковГУ.