Попытка выйти из резервации

16:54, 12 января 2019, ПАИ

«ЗАО «РПЦ» лишает честного заработка честных экскурсоводов!», «РПЦ гребет деньги лопатой!», «Простым людям нет больше возможности войти в Псково-Печерский монастырь!», «РПЦ оккупировала обитель!» - честное слово, мне такие пассажи нравятся. Особенно последний.

Негодование, как многие из вас догадались, вызвано решением Псково-Печерского монастыря допускать на свою территорию тех экскурсоводов, которые имеют соответствующую лицензию на проведение экскурсий и состоят в паломнической службе обители. Это дипломированные историки, сотрудники музеев. В общем, ужас: «РПЦ обнаглела», декларируя свое намерение предоставлять людям – туристам, паломникам, экскурсантам – корректную о себе информацию. Кстати, Псково-Печерский монастырь «обнаглел» последним: ни в одной действующей значимой российской обители – Троице-Сергиевой лавре, Валаамском монастыре, на Соловках – «дикие» экскурсии просто непредставимы. Повторяю: Псково-Печерская обитель – последняя из крупнейших российских, решившая допускать в свои стены экскурсии, руководимые специалистами с лицензией. Причины для такого шага у монастыря, по словам как братии, так и прихожан, оказывается, веские. Несмотря на вескость причин, решение вызвало гнев прогрессивно мыслящей общественности.

«Псков такой же древний город, как и Санкт-Петербург». Думаете, занавес? Ничего подобного. Вот заявление из Псково-Печерского монастыря: «Преподобномученик Корнилий, после того как был обезглавлен, поднялся, взял в руки отрубленную голову и пошел к пещерам».

Мало? Вот еще. Монахи не жалуют частый смех, но даже самые суровые из них не могут от него удержаться, когда слышат, что «если подниматься к Успенскому храму по широкой лестнице с высокими ступенями, то за каждый шаг по ступени прощается один грех». Мощно, правда?

Нет, не всё: узнайте креативную историю о коляске императрицы Анны Иоанновны: «Императрица скоро собралась уезжать из монастыря, но кони встали на дыбы, и сказали человеческим голосом, что пока императрица не приложится к святыням и не помолится, они, т.е. кони, дальше не двинутся с места. И вот когда она помолилась, то кони согласились дальше ехать, а императрица за такое чудо оставила коляску в подарок».

Вы хотите попасть на такую «экскурсию»? Отправите на нее своих детей, чтобы они узнали христианство и Россию лучше? Извините, я – пас. Это не православие. Да и на Россию с трудом смахивает. На бред – это да.

А теперь вернемся к моральной составляющей. «Явление Пресвятой Богородицы - это сказки для умственно отсталых». Цитата. Это даже не параллельная вселенная, а откровенный антимир. Представьте себе: у вас свой дом, квартира. В ноябре, числа седьмого, приходят непонятные люди и заявляют, что вы тут вообще не шибко-то и живете. А мы будем водить по вашему дому гостей (за отдельную плату), вас же будем показывать им, гостям, вроде как вместо обезьянок – вы ж монахи, смиряйтесь. И любой ваш протест будет расценен как покушение на свободу чего бы то там ни было. А ничего, что человек, с брезгливостью произносящий это, находится вообще-то в Успенском монастыре, и пусть он будет сто раз безбожником, но считать христиан умственно отсталыми несколько невежливо и опрометчиво? Кстати, «умственно отсталый» Андрей Рублев, например, мог бы поспорить с утверждением такого «специалиста». Или «отсталый» Александр Невский. «Глупый и недоразвитый» Лука Войно-Ясинецкий. «Тупой» Сергей Королев. Федор Достоевский, та еще отсталость. Имен миллионы. Не пора ли перестать плевать на Церковь – плевать вообще-то против ветра? Церковь, на мой взгляд, просто хочет, вполне закономерно, узнавать себя в том, что о ней говорят на экскурсиях. И четко и ясно заявить: те бредни, которые вы, бывает, слышите обо мне, не более чем бредни. Преступление ли это? Не думаю. Скорее, глупостью было бы спокойно смотреть на тиражирование таких бредней.

Подведем итоги. Мы видим, что Псково-Печерский монастырь полностью открыт к сотрудничеству с туристами и экскурсантами. На сегодняшний день в монастыре трудятся профессиональных 28 экскурсоводов – жителей Псковской области. За время действия новых правил посещения экскурсионными группами монастыря не было ни одного инцидента.

Я просто призываю к здравому смыслу: думаю, что решение, принятое руководством монастыря, совершенно правильное, хотя и довольно позднее, будет способствовать качественному усвоению паломниками, туристами, экскурсантами этой способности.