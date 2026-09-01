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Общество

Псковские археологи представили «рядовые» артефакты из экспедиции «Горожане‑2026»

В рамках проекта «Летняя полевая археологическая школа Горожане – 2026», реализованного при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области, археологи представили подборку находок из поселения Горожане. Фотографии артефактов опубликовали в сообществе «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте».

  • Артефакты, найденные в Псковской области
    Фото: Группа «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Артефакты, найденные в Псковской области
    Фото: Группа «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Артефакты, найденные в Псковской области
    Фото: Группа «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Артефакты, найденные в Псковской области
    Фото: Группа «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте»
  • Артефакты, найденные в Псковской области
    Фото: Группа «Горожане и не только» в соцсети «ВКонтакте»

В этот раз акцент сделан не на экстраординарных артефактах, а на предметах, отражающих повседневный быт древних жителей. Как отмечают специалисты, именно такие «рядовые» вещи зачастую рассказывают о прошлом не меньше, чем редкие сокровища.

«Мы привыкли, что поселение Горожане балует нас обилием находок. Есть предметы экстраординарные, есть редкие, есть необычные – именно таким артефактам достаётся львиная доля внимания и восторгов. Но чаще всего мы находим предметы, связанные с бытом, с традиционной, как правило, не очень яркой, будничной человеческой жизнью. И понимаем: за каждой такой находкой тоже стоит история», – подчёркивают псковские археологи.

Среди экспонатов – костяная проколка, форма которой не менялась с эпохи неолита. Ещё одна находка – целый оселок (точильный камень) с сохранившимся колечком для подвешивания.

«Обычно мы находим их фрагменты или, по крайней мере, предмет с отломанным ушком для подвешивания», – отметили специалисты.

В подборку артефактов также вошла трубочка для трута – не самая частая, но и не редкая находка. По словам специалистов, сейчас она выглядит не слишком презентабельно, но после реставрации её планируют показать ещё раз.

«Вдвойне приятно будет показать её ещё раз, после того как она покинет реставрационную мастерскую», – отметили археологи.

Отдельного внимания заслуживают ножи: в этом сезоне археологи обнаружили около десяти экземпляров, большинство – в целом состоянии. На некоторых сохранились следы костяной или деревянной рукоятки.

«Как правило, они изготовлены по технологии трёхслойного пакета. А мы теперь знаем, что горожанские кузнецы хорошо владели этим технологическим приёмом», – добавляют эксперты.

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