В учебно-консультационном пункте при СИЗО-1 в Пскове стартовал новый учебный год

21:33, 01 сентября 2026, ПАИ

В Пскове в учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области начался новый учебный год. Классный руководитель Константин Петров поздравил учеников с Днём знаний и пожелал им успехов в обучении, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В рамках подготовки к новому учебному году администрация следственного изолятора провела капитальный ремонт учебного класса: заменено напольное покрытие, произведена покраска стен и потолков, обновлена мебель. Созданные условия позволят подозреваемым, обвиняемым, осуждённым и подследственным получать образование в комфортной обстановке.

Новый учебный год начался со значимого события – с открытия группы обучения профессии «повар» для осуждённых из отряда по хозяйственному обслуживанию. Получение специальности повара востребовано на рынке труда и позволяет в дальнейшем трудоустроиться в специализированные организации.

Отметим, обучение в учебно-консультационном пункте – важная составляющая воспитательной работы с осуждёнными. Получение образования и профессиональных навыков способствует их успешной ресоциализации после освобождения.