Более 150 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по самбо среди мужчин в Великих Луках

17:44, 12 января 2019, ПАИ

Более 150 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, посвященном подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, который прошёл в Великих Луках сегодня, 12 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

Он отметил, что в турнире участвовали представители 17 регионов России, которые входят в состав пяти федеральных округов. Псковскую область представляли 35 спортсменов.

Соревнования проходили в 9-ти весовых категориях.

Добавим, что Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, проходит в Псковской области уже больше 40 лет. И сейчас, по словам Дмитрия Алекминского, турнир в Великих Луках считается наиболее крупным на Северо-Западе. В следующем году к участию в соревновании пригласят женщин, также будут организованы поединки по боевому самбо.