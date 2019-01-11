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Культура

До 15 января будет назван участник «Евровидения» от России

До 15 января телеканал «Россия - 1» должен объявить имя российского участника «Евровидения – 2019». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на еscworldclub - крупнейшее сообщество о международном песенном конкурсе.

11 января в сообществе объявили, что имя российского участника станет известно в ближайшее время. «Мы уже знаем представителя России на конкурсе «Евровидение - 2019»! Совсем скоро узнаете и вы!» - говорится в посте группы.

Среди «самых обсуждаемых кандидатов» на участие в конкурсе называются  Manizha, Александр Панайотов, Сергей Лазарев и Ольга Бузова.

Напомним, «Евровидение - 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль стал страной-хозяйкой 64-го международного песенного конкурса благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на прошлогоднем музыкальном состязании.

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