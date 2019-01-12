Роспотребнадзор опроверг появление заражённых гриппом мандаринов

18:37, 12 января 2019, ПАИ

Роспотребнадзор опроверг информацию о продаже мандаринов, зараженных вирусом гриппа. В пресс-службе ведомства отметили, что в ряде регионов РФ через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа. Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер.

В пресс-службе напомнили, что Роспотребнадзор в рамках плановых и внеплановых проверок проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов, и рекомендует не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей. Кроме того, торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской, продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду, документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

Также Роспотребнадзор призывает россиян строго соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заразиться острыми кишечными инфекционными заболеваниями и не отравиться.