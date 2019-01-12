До 30 сантиметров увеличилась толщина льда на Великой в Пскове и на Псковском озере

18:42, 12 января 2019, ПАИ

По данным на 12 января, в Пскове на реке Великой и в Псковском озере у острова Залита толщина льда увеличилась до 30 сантиметров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

На реке Великой в районе деревни Пятоново зафиксирован лёд толщиной 23 сантиметра, у деревни Гуйтово – 28 сантиметров, в Опочке – 7 сантиметров.

На реке Ловать в Великих Луках отмечен ледостав, местами имеются промоины. На реке Шелонь в Порхове толщина льда равна 10 сантиметрам, на реке Плюссе в посёлке Плюсса, на реке Гдовке в деревне Устье наблюдается ледостав. Забереги и шуга имеются на реке Плюссе у деревни Брод.

На Чудском озере у деревни Раскопель сформировался лёд в 24 сантиметра.