Два пожара произошли в деревнях Усть-Долысской волости Невельского района

09:39, 13 января 2019, ПАИ

Вечером в субботу, 12 января, произошло 2 пожара в деревнях Усть-Долысской волости Невельского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, в 19:31 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Подмолодье, а в полночь - сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Таланкино.

В обоих случаях возгорания тушили по 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет.