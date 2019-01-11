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Два пожара произошли в деревнях Усть-Долысской волости Невельского района

Вечером в субботу, 12 января, произошло 2 пожара в деревнях Усть-Долысской волости Невельского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, в 19:31 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Подмолодье, а в полночь - сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Таланкино.

В обоих случаях возгорания тушили по 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет.

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