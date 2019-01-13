0
12:48
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13:02
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
22:04
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10:29
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
00:05
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
09:00
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
19:56
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети
Еще новости
Происшествия

В Игушетии расстреляли автомобиль с начальником республиканского Центра противодействия экстремизму

Накануне, 12 января, в Ингушении на федеральной трассе «Кавказ» в нескольких километрах от поста на административной границе с Чечней был расстрелян автомобиль, в котором в Ингушетию из сопредельной республики возвращался руководитель республиканского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ибрагим Эльджаркиев.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, машину высокопоставленного местного полицейского догнала Lada Granta, из которой по автомобилю начальника ингушского ЦПЭ был открыт огонь из автомата.

Покушение произошло около 18:00. Согласно официальному комментарию республиканского УМВД, в расстрелянном автомобиле находились четверо сотрудников правоохранительных органов и 27-летний гражданский, житель Назрани.

Сразу после обстрела злоумышленники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины с полицейскими получили ранения и были госпитализированы: пострадали двое полицейских и один гражданский. Они помещены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ведется розыск преступников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13 января 2019
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
11 января 2019
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10 января 2019
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
09 января 2019
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе 1
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
06 января 2019
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи 1
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
03 января 2019
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети
01 января 2019
Видео горящего автомобиля на парковке «Акваполиса» в Пскове появилось в Сети 5
Сгоревший на подземной парковке «Акваполиса» в Пскове автомобиль зарегистрирован в одной из стран Прибалтики (ФОТО)
01 января 2019
Сгоревший на подземной парковке «Акваполиса» в Пскове автомобиль зарегистрирован в одной из стран Прибалтики (ФОТО)

Идет загрузка...