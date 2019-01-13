В Игушетии расстреляли автомобиль с начальником республиканского Центра противодействия экстремизму

10:59, 13 января 2019, ПАИ

Накануне, 12 января, в Ингушении на федеральной трассе «Кавказ» в нескольких километрах от поста на административной границе с Чечней был расстрелян автомобиль, в котором в Ингушетию из сопредельной республики возвращался руководитель республиканского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ибрагим Эльджаркиев.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, машину высокопоставленного местного полицейского догнала Lada Granta, из которой по автомобилю начальника ингушского ЦПЭ был открыт огонь из автомата.

Покушение произошло около 18:00. Согласно официальному комментарию республиканского УМВД, в расстрелянном автомобиле находились четверо сотрудников правоохранительных органов и 27-летний гражданский, житель Назрани.

Сразу после обстрела злоумышленники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины с полицейскими получили ранения и были госпитализированы: пострадали двое полицейских и один гражданский. Они помещены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ведется розыск преступников.