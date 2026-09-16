Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Великих Луках суд признал законным увольнение слесаря за работу без средств защиты и прогулы

Гражданское дело по иску местного жителя к предприятию о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе рассмотрел Великолукский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Житель Великих Лук работал слесарем механосборочных работ на предприятии. Трудовой договор с ним расторгли за неоднократное неисполнение им без уважительных причин трудовых обязанностей и нарушение требований охраны труда (поскольку работал без средств индивидуальной защиты). Мужчина считает своё увольнение незаконным.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала и указала, что для обеспечения безопасности труда разработан ряд инструкций и положение, в силу которых работники обязаны применять выданные им средства индивидуальной защиты. В данном случае при работе с пневмогидравлическим заклёпочником мужчина был обязан использовать хлопчатобумажные перчатки.

Изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, суд установил, что великолучанин, работая в должности слесаря механосборочных работ третьего разряда, находясь на рабочем месте, обязан соблюдать требования по охране труда, в том числе применять и правильно использовать в работе средства индивидуальной защиты, без которых осуществление трудовой деятельности запрещено работодателем.

Учитывая, что работник неоднократно нарушал требования охраны труда, локальных нормативных актов, систематически не использовал средства индивидуальной защиты, регулярно игнорировал требования и распоряжения работодателя по устранению выявленных нарушений, а также имел дисциплинарное взыскание за прогул, суд пришёл к выводу о наличии у работодателя законных оснований для его увольнения.

Кроме того, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работодателем не нарушен, учтены в полной мере тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён, и предшествующее отношение истца к труду.

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках квартирантка заплатит более 140 тысяч рублей за испорченную мебель и технику.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

В Великих Луках суд признал законным увольнение слесаря за работу без средств защиты и прогулы
16 сентября 2026

Пропавшего в Петербурге Семёна Федосеева ищут в Псковской области
16 сентября 2026

Уголовное дело возбудили на браконьеров за жестокое убийство лося в Псковском районе
15 сентября 2026

Два мотоциклиста столкнулись в Пскове
15 сентября 2026

Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России
15 сентября 2026

Двух жителей Псковской области оштрафовали за сопротивление полиции
15 сентября 2026

Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове
15 сентября 2026

Спасатели в Псковской области совершили более 20 выездов за неделю

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...