В Великих Луках суд признал законным увольнение слесаря за работу без средств защиты и прогулы

10:35, 16 сентября 2026, ПАИ

Гражданское дело по иску местного жителя к предприятию о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе рассмотрел Великолукский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Великих Лук работал слесарем механосборочных работ на предприятии. Трудовой договор с ним расторгли за неоднократное неисполнение им без уважительных причин трудовых обязанностей и нарушение требований охраны труда (поскольку работал без средств индивидуальной защиты). Мужчина считает своё увольнение незаконным.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала и указала, что для обеспечения безопасности труда разработан ряд инструкций и положение, в силу которых работники обязаны применять выданные им средства индивидуальной защиты. В данном случае при работе с пневмогидравлическим заклёпочником мужчина был обязан использовать хлопчатобумажные перчатки.

Изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, суд установил, что великолучанин, работая в должности слесаря механосборочных работ третьего разряда, находясь на рабочем месте, обязан соблюдать требования по охране труда, в том числе применять и правильно использовать в работе средства индивидуальной защиты, без которых осуществление трудовой деятельности запрещено работодателем.

Учитывая, что работник неоднократно нарушал требования охраны труда, локальных нормативных актов, систематически не использовал средства индивидуальной защиты, регулярно игнорировал требования и распоряжения работодателя по устранению выявленных нарушений, а также имел дисциплинарное взыскание за прогул, суд пришёл к выводу о наличии у работодателя законных оснований для его увольнения.

Кроме того, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работодателем не нарушен, учтены в полной мере тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён, и предшествующее отношение истца к труду.

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу.

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