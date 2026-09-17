Пожилая женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Локне

11:06, 17 сентября 2026, ПАИ

Автомобили Peugeot и Haval столкнулись на перекрёстке около АЗС на улице Комсомольской в Локне, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пожилая пассажирка Peugeot. Бригада скорой помощи госпитализировала её в медучреждение с травмой руки.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.