Пожилая женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Локне
Автомобили Peugeot и Haval столкнулись на перекрёстке около АЗС на улице Комсомольской в Локне, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пожилая пассажирка Peugeot. Бригада скорой помощи госпитализировала её в медучреждение с травмой руки.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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