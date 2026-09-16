В Пскове 13 иностранцам аннулировали результаты теоретического экзамена на водительские права
В Пскове выявили случаи использования телефонов и других технических средств во время сдачи теоретического экзамена на получение российских водительских удостоверений. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителями оказались 13 иностранных граждан, которые обратились в МРЭО для обмена иностранных водительских удостоверений на российские.
В отношении всех 13 нарушителей результаты теоретического экзамена были аннулированы. Теперь для обмена иностранных водительских удостоверений на российские им придется повторно сдавать экзамен не ранее чем через год.
В Пскове 13 иностранцам аннулировали результаты теоретического экзамена на водительские права
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