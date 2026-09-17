Манипулятор столкнулся с «Рено» на Крестовском шоссе в Пскове

11:53, 17 сентября 2026, ПАИ

Манипулятор и автомобиль Renault Duster столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ







Участники ДТП от медицинской помощи отказались.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.