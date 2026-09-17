Манипулятор столкнулся с «Рено» на Крестовском шоссе в Пскове
Манипулятор и автомобиль Renault Duster столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Участники ДТП от медицинской помощи отказались.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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