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Псковичка выплатит компенсацию за нападение бульдога на таксу и её хозяина

Псковичка выплатит компенсацию морального вреда и расходов на лечение за нападение бульдога на таксу и её хозяина, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Пскович подал иск к женщине о взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков из-за нападения собаки. Мужчина указал, что выгуливал свою собаку породы такса на специальной площадке между улицей Линейной и Сиреневым бульваром в Пскове.

В это время американский бульдог, принадлежавший ответчице, напал на таксу, а затем набросился и на псковича.

В результате нападения сумма затрат на лечение мужчины и его питомца составила более 16 тысяч рублей. Пскович просил суд взыскать с хозяйки бульдога компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей и понесённые расходы.

В итоге Псковский городской суд взыскал с псковички денежную компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, расходы на лечение, а также судебные расходы.

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