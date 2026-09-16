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Происшествия

Ещё около семи миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Несколько жителей Пскова и Великолукского района стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Общий ущерб составил около семи миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали дистанционно. С гражданами они общались по телефону и через мессенджеры. Во время разговора мошенники представлялись сотрудниками Федеральной службы безопасности, а также арендодателями квартир.

Жителей Псковской области под разными предлогами убеждали срочно перевести деньги на «безопасный счёт». Кроме того, в нескольких случаях злоумышленники вводили людей в заблуждение: им предлагали внести предоплату за аренду жилья, после чего все средства присваивали мошенники.

Потерпевшие обратились в полицию. По указанным фактам следственные подразделения возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 158 УК РФ.

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