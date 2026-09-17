Убившая соперницу псковичка будет из колонии выплачивать компенсацию дочери погибшей

11:39, 17 сентября 2026, ПАИ

Приставы добились возмещения компенсации морального вреда от псковички, отбывающей наказание в исправительной колонии за убийство, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Псковичка заподозрила, что у её гражданского мужа, который проживает в Великих Луках, появилась любовница. Застав в доме другую женщину, псковичка начала избивать её руками и ногами по животу и лицу, а затем вытащила за волосы на улицу и продолжила бить её головой о твёрдую поверхность. В итоге женщина скончалась.

Великолукский городской суд признал псковичку виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть). Ей назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также выплату в один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда дочери погибшей.

Исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов Великих Лук. В связи с тем, что должница отбывает наказание в исправительной колонии и трудоустроена там на производстве, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на её заработную плату.

Теперь ежемесячно из зарплаты псковички удерживаются деньги, которые перечисляются в счёт погашения долга. Для обеспечения исполнения требований исполнительного документа также был наложен арест на принадлежащий ей автомобиль, находящийся на стоянке в Великих Луках.

«Комплекс принятых мер позволяет планомерно закрывать задолженность. Как только вся сумма будет взыскана в полном объёме, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением», – заключили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию.