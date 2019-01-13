Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова

12:48, 13 января 2019, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает житель областного центра Кадрова Валерия Аркадьевича, 1969 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, родственники видели его последний раз по месту проживания в доме на улице Советской армии в мае 2015 года. С тех пор мужчина на контакты с родственниками не выходит.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.