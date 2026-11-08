О новой схеме мошенников рассказали россиянам

21:55, 08 ноября 2026, ПАИ

Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля и убеждают, что банкоматы перешли на новые правила и требуют верификации карт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы Народного фронта «Мошеловка».

Аферисты уверяют, что без верификации при снятии или внесении денег в чужом банкомате карту якобы изымут, а операцию заблокируют. Чтобы этого избежать, они предлагают настроить «межбанковский шлюз» и просят код из СМС. Назвав его, человек отдаёт доступ к своему мобильному банку.

В «Мошеловке» подчеркнули, что СБП в банкоматах работает автоматически и ручной верификации не требует, а сотрудники банков никогда не просят продиктовать коды из сервисных сообщений. При таких звонках специалисты советуют сразу положить трубку и позвонить в банк по номеру на обороте карты.