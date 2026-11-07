Opel Astra с пьяным водителем опрокинулся в кювет в Островском районе

18:20, 07 ноября 2026, ПАИ

Opel Astra вылетел в кювет и опрокинулся возле деревни Рубилово в Островском районе: находившийся за рулём 39-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»







Пострадавшему водителю оказывают помощь, решается вопрос о его госпитализации.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.