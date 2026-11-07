Opel Astra с пьяным водителем опрокинулся в кювет в Островском районе
Opel Astra вылетел в кювет и опрокинулся возле деревни Рубилово в Островском районе: находившийся за рулём 39-летний мужчина с признаками опьянения не справился с управлением, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшему водителю оказывают помощь, решается вопрос о его госпитализации.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.