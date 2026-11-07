Повторное нарушение: пьяный водитель на Chevrolet задержан в Дедовичском районе

17:52, 07 ноября 2026, ПАИ

Водителя под градусом, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведённых мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Дедовичском районе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Chevrolet под управлением 24-летнего местного жителя. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе управления обратили внимание, что такие негативные факты в области далеко не единичные: «Единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге порой достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулём может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди».