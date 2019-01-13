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Общество

Воспитанники воскресной школы «Ковчег» великолукской епархии организовали Рождественский концерт для престарелых и инвалидов

12 января воспитанники воскресной школы «Ковчег» Центра Духовного образования Великолукской епархии организовали праздничный концерт для постояльцев Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской епархии, перед началом мероприятия директор воскресной школы «Ковчег» Жанна Рахманова поздравила пожилых людей с наступившим праздником Рождества Христова.

Воспитанники воскресной школы исполнили для пожилых людей Рождественские песнопения и прочитали стихи, а также представили спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, поставленный воспитанниками под руководством Е.Н. Владимировой.

По окончании представления ребята подарили всем собравшимся сладкие подарки и пряники, которые сами испекли и покрыли глазурью, а также Святое Евангелие от православного издательства «Сибирская Благозвонница».

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