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Сколько нужно варить или жарить рыбу для уничтожения паразитов, рассказала инфекционист

Определить заражённую паразитами рыбу по внешнему виду или запаху невозможно. Личинки сибирской двуустки, вызывающей описторхоз, находятся в мышечной ткани и не меняют её внешний вид. Поэтому, чтобы избежать заражения, важно правильно обрабатывать рыбу перед употреблением. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, сообщает 360.ru.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, личинки имеют микроскопические размеры. Попав в организм человека, они развиваются и превращаются в червей-сосальщиков.

Самым надёжным способом уничтожить паразитов врач назвала термическую обработку. Рыбу необходимо варить или жарить не менее 15–20 минут. Крупные куски следует готовить дольше, чтобы они хорошо прогрелись внутри.

Кроме того, обеззаразить рыбу можно горячим копчением, консервированием и глубокой заморозкой. Для последней врач рекомендует выдерживать продукт при температуре −28 градусов не менее 32 часов или при −40 градусах в течение семи часов.

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