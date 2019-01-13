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Общество

Польша планирует построить двухкилометровый остров в Калининградском заливе

Польша намерена построить для обеспечения безопасности искусственный остров эллиптической формы длиной в 2 км, шириной в 1 км и высотой в 2-3 метра над уровнем моря в Калиниградском заливе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на польское издание Onet, которое изучило тендерную документацию местного правительства.

Остров планируется насыпать в территориальных водах Польши из грунта, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

По данным издания, объект не будут использовать в туристических целях. Его строительство оценивается в 880 миллионов польских злотых [порядка 16 млрд рублей — ПАИ].

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калиниградский залив с Гданьским заливом. Эта программа нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности в регионе.

Напомним, в мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, его строительство позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг.

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