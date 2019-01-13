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Общество

В Волынской области Украины сторонники раскольнической церкви захватили приход УПЦ МП

В селе Красноволя Маневицкого район Волынской области Украины сторонники раскольнической неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили местный Свято-Михайловский храм, относящийся к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

«Сегодня сторонники ПЦУ села Красноволя Маневицкого района захватили местный Свято-Михайловский храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли в село священника Киевского патриархата, открыв его своим новым настоятелем. Настоятель общины протоиерей Андрей Геналюк и верующие УПЦ были недопущении в храм. Вот такое «объединение» церквей ... Отдельная «благодарность» КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ церкви-«матери». От ваших «материнских» объятий мы здесь задыхаемся», — написал Точинский.

При этом, по версии председателя Маневицкой районной администрации Андрея Линдюка, которую он изложил в Facebook, епископа Луцкого и Волынского УПЦ (МП) Нафанаила в храм не пустили местные крестьяне, которые самостоятельно приняли решение перейти в ПЦУ.

«Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную Церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нету. Но в храм местные жители не допустили. Следовательно, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась! — написал Линдюк. — Уважаю все конфессии, которые есть на территории района. И буду в пределах законов Украины всем обеспечивать соблюдение прав и свобод. Но если церковь имеет свой центр управления в Москве, в частности в Кремле, то это нужно прямо говорить людям, и кто желает служить или молиться именно в такой Церкви им никто не будет препятствовать!»

Однако представитель канонической УПЦ Олег Точинский заявил по этому поводу в комментариях: «Там были НЕ прихожане общины УПЦ, а сторонники ПЦУ. Наших верующих, своих односельчан, они в храм также не пустили». По его словам, в селе остается около 50 сторонников УПЦ, стабильно посещают храм. «Мы уже подали заявление в полицию, которая прибыла на место событий. Теперь, думаю, будем проводить юридический анализ события, которое произошло», - отметил представитель.

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