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Общество

14 января россияне празднуют Старый Новый год

14 января россияне празднуют Старый Новый год, пишет calend.ru. Традиция отмечать данный праздник идет от расхождения Юлианского календаря («старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в XX-XXI веках составляет 13 дней. В результате смены летоисчисления отмечают два «Новых года» — по старому и новому стилю.

Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней, и с 2101 года Рождество и Старый Новый год будет отмечаться на день позже. 

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