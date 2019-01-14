Органы исполнительной власти Псковской области допустили нарушения при публикации информации о своей деятельности

10:24, 14 января 2019, ПАИ

Прокуратура Псковской области выявила нарушения при размещении органами исполнительной власти региона сведений о своей деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обнаружены факты неразмещения комитетами и управлениями Псковской области в Интернете общей информации; о результатах проверок; статистической информации; о кадровом обеспечении; о работе с обращениями граждан.

По результатам проведенной проверки руководителям 11 органов исполнительной власти Псковской области внесены представления, которые находятся на рассмотрении.