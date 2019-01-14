0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
10:16
В 2018 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 0,24%
13:27
14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
10:32
День российской печати отмечается сегодня
10:17
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом»
18:21
До -10 похолодает ночью в Псковской области
16:54
Попытка выйти из резервации
Еще новости
Общество

Органы исполнительной власти Псковской области допустили нарушения при публикации информации о своей деятельности

Прокуратура Псковской области выявила нарушения при размещении органами исполнительной власти региона сведений о своей деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обнаружены факты неразмещения комитетами и управлениями Псковской области в Интернете общей информации; о результатах проверок; статистической информации; о кадровом обеспечении; о работе с обращениями граждан.

По результатам проведенной проверки руководителям 11 органов исполнительной власти Псковской области внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
В 2018 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 0,24%
14 января 2019
В 2018 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 0,24%
14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
13 января 2019
14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
День российской печати отмечается сегодня
13 января 2019
День российской печати отмечается сегодня
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом»
13 января 2019
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом» 1
До -10 похолодает ночью в Псковской области
12 января 2019
До -10 похолодает ночью в Псковской области
Попытка выйти из резервации
12 января 2019
Попытка выйти из резервации 52
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
12 января 2019
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству

Идет загрузка...