Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

10:22, 14 января 2019, ПАИ

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили около 8 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В среднем за поездку туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей из-за tax free, возвращающей НДС покупок. «Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров», — сказал Денис Мантуров. Отмечается, что иностранцы покупали в основном косметику, ювелирные украшения, часы и бижутерию, а также черную икру.

Эксперты считают, что иностранцы закупаются в России не только из-за tax free, но и из-за разницы в курсах валют, поскольку рубль все это время слабел к доллару и евро.