Всероссийский конкурс письменных работ «Юный правозащитник» проходит в Псковской области

10:57, 14 января 2019, ПАИ

С 9 января по 25 февраля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводится первый этап Всероссийского конкурса письменных работ «Юный правозащитник».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, его цель — содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональной ориентации детей и подростков, подготовка их к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе.

Конкурс проводится среди детей государственных гражданских служащих и работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в возрасте от 11 до 18 лет.

На конкурс представляются письменные работы в соответствии с утвержденными темами. I возрастная группа (11-13 лет): «Дружба – центр межличностных отношений, «Моя малая родина. Я гражданин». II возрастная группа (14-15 лет): «Доблесть и честь русского воинства», «История судебного делопроизводства России». III возрастная группа (16-18 лет): «Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сравнительно – правовой анализ», «Профессия – дознаватель Федеральной службы судебных приставов».

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Управления в разделе «Об Управлении» (подраздел «Иная деятельность, благотворительность», «Конкурсы и фестивали»).

Работы участников первого этапа конкурса принимает в срок до 25 февраля отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (Псков, улица Текстильная, 3, адрес электронной почты: gsk@r60.fssprus.ru).