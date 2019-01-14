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Общество

Электромобили в России могут получить зеленые номера

Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина.

По его словам, инициатива о зелёных номерах для электрокаров была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», - сообщил он.

Данная инициатива будет направлена на согласование в федеральные органы власти, в частности в министерство транспорта РФ и МВД.

Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70%, однако Роман Малкин добавил, что в России этот тренд только набирает обороты. По мнению советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет», это связано с тем, что в настоящий момент в России пока мало зарядных станций, и высокая стоимость электромобилей не оправдывается их возможностями.

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