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Общество

В 2018 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 0,24%

В 2018 году в Псковской области отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 4,4 млн кВтч или на 0,24 % по сравнению с предшествующим годом, составив 1 833,5 млн кВтч (в 2017 году – 1 829,1 млн кВтч). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме промышленных предприятий с присоединенной мощностью до 670 кВт. По итогам года снижение потерь в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,1%.

В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучтённого потребления электроэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения, так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам.

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