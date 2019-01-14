Пять человек пострадали на дорогах Псковской области с 11 по 13 января

10:43, 14 января 2019, ПАИ

5 человек пострадали на дорогах Псковской области 11-13 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 11 января в 8:05 в Пскове у дома 1 на улице Генерала Маргелова Suzuki SX 4 Hatchdack под управлением 57-летнего водителя наехал на 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали.

В 22:00 в Себежском районе на 29-м километре автодороги Опочка - Дубровка - до границы с Белоруссией 28-летний водитель Škoda Superb выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате автомашина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада-212140» под управлением 36-летнего мужчины. Водитель «Лады» самостоятельно обратился за медицинской помощью.

На следующий день, 12 января, в 0:30 в Великих Луках у дома 28 на улице Фурманова Toyota Camry под управлением 35-летнего нетрезвого водителя совершила лобовое столкновение с Daewoo Nexia, за рулём которого находился 51-летний мужчина. В результате ДТП пострадали пассажиры Daewoo Nexia: 43-летняя женщина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в Центральную городскую больницу Великих Лук.

В Пскове в 11:30 у дома 9 на улице Советской LADA Kalina под управлением 36-летнего водителя наехал на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу госпитализация не потребовалась.

В 18:55 в Опочке у дома 77 на улице 9 Января неустановленный автомобиль под сбил 35-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Пешеход не госпитализирована.

13 января в 12:10 на 295-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе 49-летний водитель Volkswagen Passat выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги в правый кювет и врезался в деревянную опору ЛЭП. 49-летнюю пассажирку с полученными травмами доставили в больницу.