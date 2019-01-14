Мужчина убил жителя дедовичской деревни на новогодней дискотеке

10:39, 14 января 2019, ПАИ

В одной из деревень Дедовичского района на новогодней дискотеке мужчина убил местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Псковской области.

После окончания новогодней дискотеки, 1 января между двумя отдыхающими на выходе из помещения произошел конфликт, в ходе которого 31-летний обвиняемый несколькими ударами в голову повалил 43-летнего мужчину на асфальт. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

По данному факту Порховский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Решением Дедовичского районного суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.