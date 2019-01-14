Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году

11:08, 14 января 2019, ПАИ

Одиннадцать избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления планируется провести на территории Псковской области в 2019 году. Об этом заявил в ходе рабочего совещания председатель Избирательной комиссии региона Михаил Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избиркома.

10 кампаний ожидаются в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября. Жители 6-ти районов - Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, - будут избирать глав муниципальных образований. Пройдут выборы депутатов сельских поселений «Карамышевская волость» и «Середкинская волость» Псковского района.

Также во второе воскресенье сентября состоятся дополнительные выборы депутата Собрания Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 и дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.

Михаил Иванов отметил, что одна избирательная кампания - допвыборы депутата Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14, ожидается не в рамках единого дня голосования, а 26 мая. Согласно избирательному законодательству, выборы должны состояться в течение одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы закончились в августе 2018 года в связи с его переходом на другую работу.

«Таким образом, всего в Псковской области в текущем году избирательными комиссиями будут организованы одиннадцать муниципальных избирательных кампаний. Несмотря на то, что у нас не запланировано проведение федеральных и региональных избирательных кампаний, тем не менее, год ожидается насыщенным и интересным. Все избирательные комиссии в 2019 году продолжат многоплановую деятельность, направленную на повышение доверия псковских избирателей к выборам», - добавил глава облизбиркома.

Он пояснил, что большое внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе по новым избирательным технологиям, законодательным новациям. «И хотя избирательная система Псковской области не раз доказывала свою работоспособность и свой профессионализм, мы будем уделять еще больше внимания обучению членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также проводить обучение резерва состава избирательных комиссий. Мы должны по максимуму использовать межвыборный период и хорошо подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям», - подытожил Михаил Иванов.

Информация о планируемых выборах на территории Псковской области в 2019 году размещена на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе «Календарь выборов».