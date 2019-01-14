На улицах Пскова предлагается запретить парковку по определённым дням, чтобы убрать снег

12:05, 14 января 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил составить список улиц, где припаркованные автомобили мешают уборке снега, и установить на них знаки, запрещающие парковку в определённые дни, чтобы была возможность очистить их от снега. Об этом с совещания по уборке города от снега передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков также предложил заранее оповещать автомобилистов через СМИ. «Люди должны знать, когда и где будет проводиться уборка снега. К следующей неделе, чтобы данная работа была проведена для понимания, где необходимы эти знаки. На этой неделе дать информацию в СМИ. Снег - это общая проблема», - подчеркнул Александр Братчиков.

Начальник УГИБД УМВД России по Пскову Владимир Папорт отметил, что знаки о запрете парковки выставляются по просьбам подрядчиков. «Когда заблаговременно подрядные организации собирались вывозить или убирать снег, то связывались с нами. Надо проверить, везде ли установлены дополнительные таблички эвакуации, чтобы мы могли данное транспортное средство за нарушение ПДД переместить на охраняемую стоянку, а не в ручном режиме устанавливать владельцев автомобилей, чьи транспортные средства мешают уборке снега», - отметил Владимир Папорт.

«Народу куда-то надо ставить машины, они их ставят на дорогу, поскольку нет места во дворах. Куда им ставить машины? Есть карманы у магазинов, остановок, - за сезон ни разу не смог послать уборочную технику убрать там снег», - заявил руководитель подрядной организации Александр Пайст.

Участники встречи договорились также, что привлекут к работе депутатов из Псковского областного Собрания с тем, чтобы на законодательном региональном уровне решить вопрос о заставленных автомобилями улицах.